Врач пояснил увеличение больных коронавирусом среди молодежи и назвал опасный синдром
Так, врач Тарас Жиравецкий, который занимается лечением инфекции, заявил в интервью для Обозревателя, что сложное протекание коронавируса присуще людям старше 35 лет, однако молодежь иногда ошибочно считает себя здоровой и болеет так же, как и остальное население.
По его словам, в последнее время коронавирусом стала чаще болеть молодежи, что связано с общим увеличением количества больных.
"Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300", – отметил врач.
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Врач пояснил, что это связано с метаболизмом. То есть с нарушением обмена веществ.
"Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь в группе риска особенные люди", – подчеркнул Жиравецкий.
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