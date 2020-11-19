Українка померла біля лікарні, так і не дочекавшись лікарів
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці газети "Путивльські відомості".
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці газети "Путивльські відомості".
Згідно з даними, 63-річна жінка померла прямо перед входом в медустанову.
Директор КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлана Семененко, розповіла, що загибла була задекларована у приватного сімейного лікаря і проходила лікування, а на її рентгенівському знімку були виявлені ознаки бронхіту.
Також вона повідомила, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні установи, які підходили для госпіталізації, в пошуках вільного місця, але їх не було.
Чому жінку так і не госпіталізували - не відомо.
Також ми повідомляли, що в Києві від вірусу померла жінка, яка протягом двох тижнів лікувалася вдома.
Зазначимо, що станом на 19 листопада з початку пандемії в Україні підтвердили 583 510 випадків зараження, 266 479 одужань і 10 369 смертей. Зробили 4 062 868 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, біда трапилася з главою МОЗ, з'явилося термінове звернення Степанова: "на жаль...".
Як повідомляла Politeka, Володимир Зеленський терміново звернувся до Міністерства охорони здоров'я щодо недостовірності статистики коронавірусу.
Також Politeka писала, що президент Володимир Зеленський зажадав посилити покарання за порушення карантину в Україні.
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