Згідно з даними, 63-річна жінка померла прямо перед входом в медустанову.

Директор КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлана Семененко, розповіла, що загибла була задекларована у приватного сімейного лікаря і проходила лікування, а на її рентгенівському знімку були виявлені ознаки бронхіту.







Також вона повідомила, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні установи, які підходили для госпіталізації, в пошуках вільного місця, але їх не було.

Чому жінку так і не госпіталізували - не відомо.



Також ми повідомляли, що в Києві від вірусу померла жінка, яка протягом двох тижнів лікувалася вдома.



Зазначимо, що станом на 19 листопада з початку пандемії в Україні підтвердили 583 510 випадків зараження, 266 479 одужань і 10 369 смертей. Зробили 4 062 868 ПЛР-тестувань.