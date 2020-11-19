Украинка скончалась возле больницы, так и не дождавшись врачей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке газеты "Путивльские ведомости".
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке газеты "Путивльские ведомости".
Согласно с данными, 63-летняя женщина скончалась прямо перед входом в медучреждение.
Директор КНП "Путивльская ЦРБ" Светлана Семененко, рассказала, что погибшая была задекларирована у частного семейного врача и проходила лечение, а на ее рентгеновском снимке были обнаружены признаки бронхита.
Также она сообщила, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, которые подходили для госпитализации, в поисках свободного места, но их не было.
Почему женщину так и не госпитализировали - не известно.
Также мы сообщали, что в Киеве от вируса умерла женщина, которая в течение двух недель лечилась дома.
Отметим, что по состоянию на 19 ноября с начала пандемии в Украине подтвердили 583 510 случаев заражения, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. Сделали 4 062 868 ПЦР-тестирований.
Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".
Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился в Министерство здравоохранения относительно недостоверности статистики коронавируса.
Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал ужесточить наказание за нарушение карантина в Украине.
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