Согласно с данными, 63-летняя женщина скончалась прямо перед входом в медучреждение.

Директор КНП "Путивльская ЦРБ" Светлана Семененко, рассказала, что погибшая была задекларирована у частного семейного врача и проходила лечение, а на ее рентгеновском снимке были обнаружены признаки бронхита.







Также она сообщила, что семейный врач обзвонила все медицинские учреждения, которые подходили для госпитализации, в поисках свободного места, но их не было.

Почему женщину так и не госпитализировали - не известно.



Также мы сообщали, что в Киеве от вируса умерла женщина, которая в течение двух недель лечилась дома.



Отметим, что по состоянию на 19 ноября с начала пандемии в Украине подтвердили 583 510 случаев заражения, 266 479 выздоровлений и 10 369 смертей. Сделали 4 062 868 ПЦР-тестирований.