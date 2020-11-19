Кияни розкритикували введення карантину вихідного дня на тлі переповненого громадського транспорту в будні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ Оперативний".

Так, у мережу потрапило фото переповненої маршрутки в столиці.

Відомо, що знімок зроблений в Дарницькому районі Києва.

"Хіба карантин вихідного дня зможе допомогти, якщо в будні дні ніякі обмеження не діють?" - йдеться у коментарі до фото.

На світлині можна побачити, що люди буквально битком набилися в мікроавтобус, і про жодну соціальну дистанцію мова взагалі не йде.

Поруч видно велику чергу на наступну маршрутку. Всі люди в масках, але при цьому вони всі стоять мало не впритул один до одного.

Користувачі соцмережі, коментуючи фото, зазначили, що люди не винні в тому, що у столиці спостерігається дефіцит громадського транспорту.

"Щоб обмеження виконувались, потрібно перш за все вивести більше одиниць громадського транспорту, без обліку маршруток. Тому подібні пости не допомагають, але підігрівають істерію нашої сьогоднішньої реальності", "Треба, щоб транспорт працював у нормальному режимі, а то скоро взагалі через вікно впускати будуть", "Що ви пропонуєте, вдома сидіти? На роботу не ходити? Родину не годувати?" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупинився транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: "для осіб старше 60 років...".

Також Politeka повідомляла, що карантин вихідного дня вводять в Україні, що буде з транспортом і магазинами.