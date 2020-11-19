Киевляне раскритиковали введение карантина выходного дня на фоне переполненного общественного транспорта в будни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сеть попало фото переполненной маршрутки в столице.

Известно, что снимок сделан в Дарницком районе Киева.

"Разве карантин выходного дня сможет помочь, если в будние дни никакие ограничения не действуют?" - говорится в комментарии к фото.

На фотографии можно увидеть, что люди буквально битком набились в микроавтобус, и ни о какой социальной дистанции речь вообще не идет.

Рядом видна большая очередь на следующую маршрутку. Все люди в масках, но при этом они все стоят чуть ли не вплотную друг к другу.

Пользователи соцсети, комментируя фото, отметили, что люди не виноваты в том, что в столице наблюдается дефицит общественного транспорта.

"Чтобы ограничения выполнялись, нужно прежде всего вывести больше единиц общественного транспорта, без учета маршруток. Поэтому подобные посты не помогают, но подогревают истерию нашей сегодняшней реальности", "Надо, чтобы транспорт работал в нормальном режиме, а то скоро вообще через окно впускать будут", "Что вы предлагаете, дома сидеть? На работу не ходить? Семью не кормить?" - пишут в комментариях.

Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановился транспорт.

Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МОЗ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".

Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.