В Україні представили проект Великого герба країни

Міністр зазначив, що далі планується подати проект Закону "Про державні символи" на розгляд Верховної Ради, і якщо депутати його підтримають - відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб.

Українці в мережі вже заспівали оцінити запропонований варіант, і емоції від побаченого у них були не з кращих:

"Опудало. А Михайло в білих капцях - взагалі повний капець"," Повний український геральдичний капець", "Хороший герб. Не звертайте уваги на хейтерів", "Соромно. Ще б котика приліпили", "Солянка збірна. Навіщо цей Тюнінг?", "Воїн козак - це копія Юзика"," сподіваюся, парламент це не затвердить", "Запізнилися з цим дизайном років на 250 ... Краще ніякого герба, ніж це", - писали в мережі.