Як передає Politeka.net, зразок, який був обраний найкращим з 112 робіт, показав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці в Facebook.
На ескізі можна побачити герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знак Княжої Держави Володимира Великого.
Міністр зазначив, що далі планується подати проект Закону "Про державні символи" на розгляд Верховної Ради, і якщо депутати його підтримають - відповідний ескіз буде офіційно оформлений, як Великий Державний Герб.
Українці в мережі вже заспівали оцінити запропонований варіант, і емоції від побаченого у них були не з кращих:
"Опудало. А Михайло в білих капцях - взагалі повний капець"," Повний український геральдичний капець", "Хороший герб. Не звертайте уваги на хейтерів", "Соромно. Ще б котика приліпили", "Солянка збірна. Навіщо цей Тюнінг?", "Воїн козак - це копія Юзика"," сподіваюся, парламент це не затвердить", "Запізнилися з цим дизайном років на 250 ... Краще ніякого герба, ніж це", - писали в мережі.
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