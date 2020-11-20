Как передает Politeka.net, образец, который был выбран лучшим с 112 работ, показал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей страничке в Facebook.
На эскизе можно увидеть герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак Княжеского Государства Владимира Великого.
Министр отметил, что далее планируется подать проект Закона "О государственных символах" на рассмотрение Верховной Рады, и если депутаты его поддержат - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб.
Украинцы в сети уже спели оценить предложенный вариант, и эмоции от увиденного у них были не из лучших:
"Чучело. А Михаил в белых тапочках - вообще полный капец", "Полный украинский геральдический капец", "Хороший герб. Не обращайте внимания на хейтеров", "Стыдно. Еще бы котика прилепили", "Солянка сборная. Зачем этот тюнинг?", "Воин казак - это копия Юзика", "Надеюсь, парламент это не утвердит", "Опоздали с этим дизайном лет на 250 ... Лучше никакого герба, чем это", - писали в сети.
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