В Украине представили проект большого герба страны

Как передает Politeka.net, образец, который был выбран лучшим с 112 работ, показал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на своей страничке в Facebook.

На эскизе можно увидеть герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак Княжеского Государства Владимира Великого.

Министр отметил, что далее планируется подать проект Закона "О государственных символах" на рассмотрение Верховной Рады, и если депутаты его поддержат - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб.

Украинцы в сети уже спели оценить предложенный вариант, и эмоции от увиденного у них были не из лучших:

"Чучело. А Михаил в белых тапочках - вообще полный капец", "Полный украинский геральдический капец", "Хороший герб. Не обращайте внимания на хейтеров", "Стыдно. Еще бы котика прилепили", "Солянка сборная. Зачем этот тюнинг?", "Воин казак - это копия Юзика", "Надеюсь, парламент это не утвердит", "Опоздали с этим дизайном лет на 250 ... Лучше никакого герба, чем это", - писали в сети.

Популярные статьи сейчас

Мокрая Волочкова со стразами на бюсте показала, чем приворожила очередного любовника: "Опять пузо втянула"

Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."

"Папа, прости": 12-летняя дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на всю страну рассказала о первых поцелуях

Фаворитка Киркорова показала своих подросших детей, которые как две капли воды похожи на певца: "Загадки природы..."
Показать еще

Напомним, Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Украинцам подсовывают гривны, которыми больше нельзя расплатиться