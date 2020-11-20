В Украине представили проект большого герба страны

Министр отметил, что далее планируется подать проект Закона "О государственных символах" на рассмотрение Верховной Рады, и если депутаты его поддержат - соответствующий эскиз будет официально оформлен, как Большой Государственный Герб.

Украинцы в сети уже спели оценить предложенный вариант, и эмоции от увиденного у них были не из лучших:

"Чучело. А Михаил в белых тапочках - вообще полный капец", "Полный украинский геральдический капец", "Хороший герб. Не обращайте внимания на хейтеров", "Стыдно. Еще бы котика прилепили", "Солянка сборная. Зачем этот тюнинг?", "Воин казак - это копия Юзика", "Надеюсь, парламент это не утвердит", "Опоздали с этим дизайном лет на 250 ... Лучше никакого герба, чем это", - писали в сети.