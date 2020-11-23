Вночі можна і померти від страху, побачивши таке!

Похід за грибами в Тульському районі Вінницької області обернувся несподіваною знахідкою для любителів "тихого полювання"

Очевидці побачили в лісі незвичайне дерево, яке нагадувало здалеку якесь лісове чудовисько, а фотографіями поділилася користувач Галина Дідух в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Відзначимо, що на кадрі повалене дерево повторює форму фантастичної істоти, яку так люблять показувати в голівудських фільмах. Воно ніби присіло, причаївшись за деревом, і спостерігає за людьми. Не виключено, що, побачивши його вночі, можна отримати реальний переляк.

У коментарях це дерево вже назвали скриплером – міфічною істотою, що охороняє ліс. У літературі їх зображують у вигляді дерев з величезними корінням. Відзначається, що вони дуже доброзичливі.

"Ви знайшли скриплера. Яка краса", "яке ж воно симпатичне! Хоч і рукотворне ... 👺 ", "Від такої зустрічі від страху можна і померти", "тепер зрозуміло, який це Бабай лісі дітей краде!", – жартують у коментарях.

Один з користувачів поділився знімком, зробленим в іншому лісі, теж, до речі, під Вінницею. Там величезне дерево з роздвоєною верхівкою, що нагадує величезні підняті руки, "прикрасили" очима зі шматків світловідбивальної плівки. У нічний час здається, що на узбіччі дороги чудовисько, яке збирається напасти на самотнього проїжджаючого.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині дівчинка ледь не померла від отруєння. Медики розповіли, що вона їла приготовані мамою смажені опеньки, які в лісі збирав її батько. Медики "швидкої" надали школярці екстрену медичну допомогу і госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, Андрій Мальований закликає збільшити штрафи, щоб зупинити "чорних лісорубів".

Як повідомляла Politeka, дистанційне навчання загнало росіян на дерева.

Також Politeka писала, що росіян масово переселять в дерев'яні будинки.