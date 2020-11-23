Ночью можно и помереть от страха, увидев такое!

Поход за грибами в Тульском районе Винницкой области обернулся неожиданной находкой для любителей «тихой охоты»

Очевидцы увидели в лесу необычное дерево, которое напоминало издалека какое-то лесное чудовище, а фотографиями поделилась пользователь Галина Дидух в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Отметим, что на кадре поваленное дерево повторяет форму фантастического существа, которое так любят показывать в голливудских фильмах. Оно будто присело, притаившисбь за деревом, и наблюдает за людьми. Не исключено, что, увидев его ночью, можно получить реальный испуг.

В комментариях это дерево уже назвали скриплером – мифическим существом, охраняющим лес. В литературе их изображают в виде деревьев с огромными корнями. Отмечается, что они очень дружелюбные.

«Вы нашли скриплера. Какая красота», «Какое же оно симпатичное! Хоть и рукотворное ... 👺», «От такой встречи от страха можно и умереть», «Теперь понятно, какой это Бабай лесу детей ворует!», – шутят в комментариях.

Один из пользователей поделился снимком, сделанным в другом лесу, тоже, кстати, под Винницей. Там огромное дерево с раздвоенной верхушкой, напоминающей огромные поднятые руки, «украсили» глазами из кусков светлоотражательной пленки. В ночное время кажется, что на обочине дороги чудовище, которое собирается напасть на одинокого проезжающего.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине девочка едва не скончалась от отравления. Медики рассказали, что она ела приготовленные мамой жареные опята, которые в лесу собирал ее отец. Медики "скорой" оказали школьнице экстренную медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Напомним, Андрей Малеванный призывает увеличить штрафы, чтобы остановить "черных лесорубов".

Как сообщала Politeka, дистанционное обучение загнало россиян на деревья.

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