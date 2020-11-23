В одному з гіпермаркетів Святошинського району столиці обірвався ліфт

Інцидент закінчився смертю 52-річного вантажника торгового центру, повідомляє видання "Київ Вечірній".

За інформацією співробітників столичного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, кабіна ліфта, в якій перебував працівник, пролетіла шість метрів і на швидкості впала в шахту.

Чоловік від отриманих в результаті падіння травм помер ще до приїзду швидкої допомоги, і медикам залишилося лише констатувати смерть потерпілого.

Парою днів раніше в Києві на вулиці Митрополита Шептицького, 24В обірвався трос ліфта. При цьому на момент падіння всередині перебував чоловік. На щастя, спрацювали екстрені гальмівні колодки.

Місцеві жителі стверджують, що вони вже давно просили замінити ліфт, оскільки він в аварійному стані.

А в лютому в несправному ліфті мало не постраждала вагітна киянка. Будівлі, де стався інцидент, всього дев'ять років, в ньому є три ліфти. Один з пасажирських не працює вже близько року. У другому, теж маленькому, вагітна жінка пролетіла вниз цілих 10 поверхів і дивом залишилася жива.

Ці події Олена згадує з жахом. Вийшла в магазин, зайшла в кабіну, натиснув на кнопку – а далі все, як у тумані.

Ще більш моторошна ситуація мала місце в Харкові. Там під час транспортування 31-річної жінки в стані клінічної смерті лікарі разом з нею застрягли в ліфті, де продовжували надавати їй першу допомогу. Через 20 хвилин прибули співробітники аварійної служби і розблокували ліфт. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення 13-ї лікарні.

Нагадаємо, у Сумах ліфт обірвався з дитиною разом з коляскою.

Як повідомляла Politeka, у Запоріжжі в багатоповерхівці ліфт звалився з дитиною.

Також Politeka повідомляла, що в Києві ліфт "зажував" коляску з немовлям і поїхав вгору.