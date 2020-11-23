В одном из гипермаркетов Святошинского района столицы оборвался лифт

Инцидент закончился смертью 52-летнего грузчика торгового центра, сообщает издание «Киев вечерний».

По информации сотрудников столичного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, кабина лифта, в которой находился работник, пролетела шесть метров и на скорости рухнула в шахту.

Мужчина от полученных в результате падения травм скончался еще до приезда скорой помощи, и медикам осталось лишь констатировать смерть потерпевшего.

Парой дней ранее в Киеве на улице Митрополита Шептицкого, 24В оборвался трос лифта. При этом на момент падения внутри находился человек. К счастью, сработали экстренные тормозные колодки.

Местные жители утверждают, что они уже давно просили заменить лифт, поскольку он находился в аварийном состоянии.

А в феврале в неисправном лифте чуть не пострадала беременная киевлянка. Зданию, где произошел инцидент, всего девять лет, в нем есть три лифта. Один из пассажирских не работает уже около года. Во втором, тоже маленьком, беременная женщина пролетела вниз целых 10 этажей и чудом осталась жива.

Эти события Елена вспоминает с ужасом. Вышла в магазин, зашла в кабину, нажал на кнопку – а дальше все, как в тумане.

Еще более жуткая ситуация имела место в Харькове. Там во время транспортировки 31-летней женщины в состоянии клинической смерти врачи вместе с ней застряли в лифте, где продолжали оказывать ей первую помощь. Через 20 минут прибыли сотрудники аварийной службы и разблокировали лифт. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение 13-й больницы.

Напомним, в Сумах лифт оборвался с ребенком вместе с коляской.

Как сообщала Politeka, в Запорожье в многоэтажке лифт рухнул с ребенком.

Также Politeka сообщала, что в Киеве лифт «зажевал» коляску с младенцем и поехал вверх.