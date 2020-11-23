Чоловіка звинуватили у крадіжці його ж авто

У Києві троє співробітників Солом'янського відділу поліції підозрюються у викраденні людини

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що інспектора з дізнання та двоє оперуповноважених затримали 50-річного львів'янина, власника автомобіля Toyota Land Cruiser, та його знайомого. Поліцейські звинуватили власника іномарки в тому, що той нібито вкрав машину.

Затриманих доставили в Солом'янське управління поліції, де утримували в одному з кабінетів, вимагаючи у жителя Львова викуп у розмірі 10 тисяч доларів США.

Незабаром брат обвинуваченого власника Toyota Land Cruiser передав частину хабара в розмірі двох тисяч євро, і тільки після цього поліцейські відпустили заручників. При цьому ще дві з половиною тисячі доларів вони дозволили йому передати пізніше.

Наразі розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Якщо суд доведе їх провину, то їм загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові співробітники правоохоронних органів "кришували" наркоманів, отримуючи за це чималу надбавку до основної зарплати. Групу чиновників Київського районного відділу поліції викрила Служба безпеки України.

Слідство з'ясувало, що поліцейські, серед яких були представники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних, яких відстежували при забиранні "закладок".

Ціна за те, що наркомани уникнуть відповідальності, становила від 500 до 1500 доларів США. Для отримання мзди копи залучали посередників.

Нагадаємо, ДБР вручило підозри копам-мучителям з Кагарлика і затримало прокурора.

Як повідомляла Politeka, на Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття " тіньової праці".

Також Politeka писала, що українцям розповіли, як насправді працюють правоохоронці.