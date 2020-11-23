Мужчину обвинили в краже его же авто

В Киеве трое сотрудников Соломенского отдела полиции подозреваются в похищении человека

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Следствие установило, что инспектора по дознанию и двое оперуполномоченных задержали 50-летнего львовьянина, владельца автомобиля Toyota Land Cruiser, и его знакомого. Полицейские обвинили владельца иномарки в том, что тот якобы украл машину.

Задержанных доставили в Соломенское управление полиции, где удерживали в одном из кабинетов, вымогая у жителя Львова выкуп в размере 10 тысяч долларов США.

Вскоре брат обвиняемого владельца Toyota Land Cruiser передал часть взятки в размере двух тысяч евро, и только после этого полицейские отпустили заложников. При этом еще две с половиной тысячи долларов они разрешили ему передать позже.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Если суд докажет их вину, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов «крышевали» наркоманов, получая за это немалую прибавку к основной зарплате. Группу чиновников Киевского районного отдела полиции разоблачила Служба безопасности Украины.

Следствие выяснило, что полицейские, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которых отслеживали при забирании «закладок».

Цена за то, что наркоманы избегут ответственности, составляла от 500 по 1500 долларов США. Для получения мзды копы привлекали посредников.

Напомним, ГБР вручило подозрения копам-мучителям из Кагарлыка и задержало прокурора.

Как сообщала Politeka, на Львовщине правоохранители задержали налоговика на взятке за покрытие «теневого труда».

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, как на самом деле работают правоохранители.