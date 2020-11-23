Городяни, які напоказ воюють з автохамами, публікуючи фото розправи в соцмережах, трохи поплутали берега
Поряд з тими, хто паркує автомобілі як попало, загороджуючи проїзди і тротуари, дістається і тим водіям, які залишають свої транспортні засоби там, де вони теоретично не можуть нікому перешкодити.
Приклад такого розвитку подій опублікував телеграм-канал "Київ без цензури", передавати Politeka.net.
На фото – білий позашляховик, припаркований біля господарського приміщення. Невідомі вимазали машину баггном.
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"Вранці "прикрасили" машину. Не на газоні, не на проїзді, прохід не перекритий😳", – йдеться у підписі до знімків.
Що своїми діями хотіли довести "народні месники", історія замовчує.
Раніше ми розповідали про те, що в столиці водій Chevrolet припаркувався неправильно і поплатився за це. Незадоволений очевидець на капоті автомобіля автохама залишив послання: "Навчися паркувати машину".
Не соромляться порушувати правила паркування і власники більш дорогих авто. Так, Rolls-Royce Cullinan, вартість якого близько 400 тисяч доларів, власник залишив на тротуарі неподалік від елітного столичного бутіка одягу та аксесуарів.
Інші критикують водія, натякаючи на те, що хамство у власників елітних транспортних засобів зустрічається досить-таки частенько.
"Шо найцікавіше)) хоч і стоїть звичайно прям на тротуарі, але блін... подумав трохи про людей і залишив місце, щоб люди змогли пройти)) люблю такі моменти, коли народ при грошах адекватний, а люди з низів таке творять і так ставлять свої авто шо п**дець. Відразу видно колгосп, паркуюся де хочу. Коли ти вийшов з села, а село з тебе не вийшло", – пишуть люди.
Нагадаэмо, в Києві втохам розсікав по тротуару: "Замість вибачень – мати", кадри ганьби.
Як повідомляла Politeka, автохам знайшов спосіб об'їхати харківські затори: відео свавілля.
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