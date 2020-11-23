Горожане, которые напоказ воюют с автохамами, публикуя фото расправы в соцсетях, немного попутали берега

Наряду с теми, кто паркует автомобили как попало, загораживая проезды и тротуары, достается и тем водителям, которые оставляют свои транспортные средства там, где они теоретически не могут никому помешать.

Пример такого развития событий опубликовал телеграмм-канал «Киев без цензуры», передает Politeka.net.

На фото – белый внедорожник, припаркованный возле хозяйственного помещения. Неизвестные измазали машину грязью.

«Утром "украсили" машину. Не на газоне, не на проезде, проход не перекрыт😳», – говорится в подписи к снимкам.

Что своими действиями хотели доказать «народные мстители», история умалчивает.

Ранее мы рассказывали о том, что в столице водитель Chevrolet припарковался неправильно и поплатился за это. Недовольный очевидец на капоте автомобиля автохама оставил послание: «Научись парковать машину».

Не стесняются нарушать правила парковки и владельцы более дорогих авто. Так, Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого порядка 400 тысяч долларов, владелец оставил на тротуаре неподалеку от элитного столичного бутика одежды и аксессуаров.

Другие критикуют водителя, намекая на то, что хамство у владельцев элитных транспортных средств встречается довольно-таки частенько.

"Шо самое интересное)) хоть и стоит конечно прям на тротуаре, но блин... одумал малость о людях и оставил место, чтобы люди смогли пройти)) люблю такие моменты, когда народ при деньгах адекватен, а люди с низов такое творят и так ставят свои авто шо п**дец. Сразу видно колхоз, паркуюсь где хочу. Когда ты вышел из деревни, а деревня из тебя не вышла", – пишут люди.

Напомним, в Киеве втохам рассекал по тротуару: "Вместо извинений – маты", кадры позора.

Как сообщала Politeka, автохам нашел способ объехать харьковские пробки: видео беспредела.

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