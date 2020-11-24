Відомий український дизайнер Петро Нестеренко-Ланько загинув у віці 37 років

Про це інформує прес-служба департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Трагедія сталася вчора, 23 листопада, в селі Бартатів Городоцького району.

Український модельєр і засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько переходив дорогу на освітленому пішохідному переході, і в цей момент його збив автомобіль Nissan.

Удар був настільки сильним, що 37-річний дизайнер помер від отриманих травм на місці ДТП.

Водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода, вже затримали, скоро суд визначить йому запобіжний захід.

Смерть 37-річного Петра Нестеренка-Ланька стала несподіваною втратою для жителів Львівської області. У соцмережах вони висловлюють рідним українського дизайнера співчуття і згадують світлі моменти, які переживали разом з модельєром.

Більш того в коментарях написали, що мати Лідія втратила вже двох синів.

"Мої співчуття не втамують болю материнського серця, що вже колись переживало втрату сина. Таке воно життя. Жаль. Певно їх(Лідії та Валерія) обидва сини Андрій та Петро зустрілись у кращих світах", "вічна пам'ять, співчуття рідним і близьким", "вічна пам'ять, Спочивай миром", "велика втрата, шок...", "Царство Небесне", "це була дуже світла людина", - написали українці в коментарях під траурною публікацією.

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