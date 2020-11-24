Известный украинский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в возрасте 37 лет

Об этом информирует пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОДА.

Трагедия произошла вчера, 23 ноября, в селе Бартатов Городоцкого района.

Украинский модельер и основатель Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько переходил дорогу на освещенном пешеходном переходе, и в этот момент его сбил автомобиль Nissan.

Удар был настолько сильным, что 37-летний дизайнер скончался от полученных травм на месте ДТП.

Водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода, уже задержали, скоро суд определит ему меру пресечения.

Смерть 37-летнего Петра Нестеренко-Ланько стала неожиданной потерей для жителей Львовской области. В соцсетях они выражают родным украинского дизайнера сочувствия и вспоминают светлые моменты, которые переживали вместе с модельером.

Более того в комментариях написали, что мать Лидия потеряла уже двух сыновей.

"Мои соболезнования не утолят боли материнского сердца, что уже когда-то переживало потерю сына. Такова она жизнь. Жаль. Вероятно их (Лидии и Валерия) оба сына Андрей и Петр встретились в лучших мирах", "Вечная память, соболезнования родным и близким", "Вечная память, покойся с миром", "Большая потеря, шок...", "Царство небесное", "Это был очень светлый человек", - написали украинцы в комментариях под траурной публикацией.

Напомним, украинский режиссер Роман Виктюк ушел из жизни, первые подробности.

Как сообщала Politeka, близкие Виктюка раскрыли правду о трагедии с режиссером.

Также Politeka писала, что маэстро Романа Виктюка в "хрустальном" гробу усыпали цветами, кадры прощания.