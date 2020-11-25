В Україні набули чинності зміни до ПДР, які відносяться до всіх учасників дорожнього руху

Про зміни повідомляється на офіційному телеграм-каналі МВС, передає Politeka.net.

Так, тепер обов'язковим є пристібання ременями безпеки в автомобілях як для водіїв, так і для всіх пасажирів. Якщо раніше могли не пристібатися водії і пасажири таксі під час руху в насленном пункті, а інструктори з водіння – і за їх межами, то тепер ремені безпеки є обов'язковими до використання. Причому вони повинні бути як на передніх, так і на задніх сидіннях.

Єдині, кому дозволяється не пристібатися в населених пунктах, - водії і пасажири з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних і спеціальних транспортних засобів.

Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, а також наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номери повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Що стосується велосипедистів, то тепер їм дозволено рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Візьметься поліція і за пішоходів. Тепрь вони в темний час доби і в умовах недостатньої видимості обов'язково повинні використовувати світлоповертаючі елементи. Це може бути жилет, стрічка або, на крайній випадок, наклейка. Як альтернатива – одяг зі світловідбиваючими елементами. Вони дозволяють водієві помітити пішохода на відстані 150 метрів.

У період з 1 січня по 31 жовтня 2020 року в Україні сталося 135 626 ДТП, що на 5811 аварій більше, ніж за аналогічний період 2019 року. З них 21 694 ДТП з постраждалими. Понад 2800 громадян України загинули.

Найчастіше причинами ДТП стають перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Що стосується загибелі пішоходів, то найчастіше вони гинуть через те, що намагаються перейти дорогу в непризначених для цього місцях. Особливо часто це відбувається в темний час доби.

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