В Украине вступили в силу изменения в ПДД, которые относятся ко всем участникам дорожного движения
Об изменениях сообщается на официальном телеграмм-канале МВД, передает Politeka.net.
Так, теперь обязательным является пристегивание ремнями безопасности в автомобилях как для водителей, так и для всех пассажиров. Если раньше могли не пристегиваться водители и пассажиры такси во время движения в насленном пункте, а инструкторы по вождению – и за их пределами, то теперь ремни безопасности являются обязательными к использовании. Причем они должны быть как на передних, так и на задних сидениях.
Единчтвенные, кому разрешается не пристегиваться в населенных пунктах, – водители и пассажиры с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
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Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, а также наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номера должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Что касается велосипедистов, то теперь им разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Возьмется полиция и за пешеходов. Тепрь они в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно должны использовать световозвращающие элементы. Это может быть жилет, лента или, на крайний случай, наклейка. Как альтернатива – одежда со светоотражающими элементами. Они позволяют водителю заметить пешехода на расстоянии 150 метров.
В период с 1 января по 31 октября 2020 года в Украине произошло 135 626 ДТП, что на 5811 аварий больше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них 21 694 ДТП с пострадавшими. Более 2800 граждан Украины погибли.
Чаще всего причинами ДТП становятся превышение скорости, нарушение ПДД, управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Что касается гибели пешеходов, то чаще всего они гибнут из-за того, что пытаются перейти дорогу в непредназначенных для этого местах. Особенно часто это происходит в темное время суток.
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