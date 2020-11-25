Дізнайтеся, які всесвітньо відомі знаменитості мають київське коріння

Ми активно цікавимося життям голлівудських знаменитостей, часом навіть не підозрюючи, що багато з них мають київське коріння або народилися на території України.



Politeka.net підготувала добірку про голлівудських зірок з київським корінням, якими захоплюється весь світ.

Міла Йовович

Одна з найвідоміших українок в Голлівуді – це, звичайно, Міла Йовович. Її мати, актриса Галина Логінова довгий час жила в Києві, де і народилася Міла. Відзначимо, що Міла знає російську і трохи українську.

Найбільш відома ролями в "П'ятому елементі" і серії фільмів "Обитель зла" крім кіно, актриса пише музику і випускає диски, а також пробувала себе в дизайні і модельному бізнесі.



Девід Духовни

Актор, сценарист, продюсер, письменник, музикант і режисер Девід Духовни народився в Нью-Йорку, проте його батько уродженець Києва. Все життя Девід вважав себе росіянином, і лише зовсім нещодавно дізнався, що він українець.

Девід Духовни дворазовий володар премії Золотий глобус, а в 2016 році був удостоєний іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави. Найбільш відомий за роллю Фокса Малдера в серіалі"Секретні матеріали".

Іванна Сахно

Юна зірка Голлівуду Іванна Сахно переїхала в США з Києва в підлітковому віці. Зараз на її рахунку кілька яскравих ролей в голлівудських фільмах. Найбільш відома за роллю польської жінки-офіцера у фільмі "Тихоокеанський рубіж 2".

Під час Революції Гідності разом з українською діаспорою в Лос-Анжелесі виходила на мітинги на підтримку України.

Робер Оссейн

Робер Оссейн-Жоффрей де Пейрак українського походження. Народився в Парижі в родині київських емігрантів. У 15 років зацікавився акторською кар'єрою і отримав підтримку від батьків.



У кіно дебютував в 1954 році у фільмі "Набережна блондинок", а в 1964 зіграв у графа Жоффрея де Пейрака у фільмі "Анжеліка маркіза ангелів". Саме ця роль принесла Оссейну світову популярність.

Ленні Кравіц

Ленні Кравіц - американський співак, продюсер, аранжувальник і володар кількох премій "Греммі". Корінним киянином був прадід відомого музиканта. Сам Ленні народився в Нью-Йорку, але незважаючи на це не забуває про своє українське коріння.

У 2008 році після концерту в Києві Ленні спеціально затримався в місті довше, щоб дізнатися про своє походження.

Анна Стен

Анна Стен - відома голлівудська актриса, на рахунку якої більше двадцяти кіноролей. Анна народилася в Києві в 1908 році. До 1929 року актриса продовжувала грати в радянських фільмах, а потім переїхала до Німеччини і вирішила на батьківщину не повертатися.

У 1933 році Анна емігрує в США, де вона прожила все життя. Крім акторського таланту Анна стен прославилася своїм смаком в нарядах і умінням підібрати гардероб.

Анатоль Літвак

Анатоль Литвак - один з перших режисерів, який зняв фільм на антифашистську тематику. Режисер народився в єврейській родині в Києві. У 1937 році Анатоль отримав запрошення до Голлівуду після величезного успіху фільму "Майерлінг". Протягом десяти років він пропрацював на студіях Warner Bros. Pictures і 20th Century Fox.

Євген Гудзь

Євген Гудзь - засновник групи Gogol Bordello, актор і діджей. Євген народився в Боярці, але все дитинство прожив у Києві. У США емігрував у 1990 році.

У 1999 році він заснував групу Gogol Bordello, яка здобула популярність завдяки своїм театралізованим виставам на концертах. Також знімається в кіно з 2005 року.

Нагадаємо, що новонароджена дочка Йовович важко хвора, зірка перервала мовчання.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко розповіла, як перенесла коронавірус.

Також Politeka писала про топ-5 зірок Голлівуду, які вільно говорять українською.