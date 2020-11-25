Узнайте, какие всемирно известные знаменитости имеют киевские корни

Мы активно интересуемся жизнью голливудских знаменитостей, порой даже не подозревая, что многие из них имеют киевские корни или родились на територрии Украины.



Politeka.net подготовила подборку о голливудских звездах с киевскими корнями, которыми восхищается весь мир.

Мила Йовович

Одна из самых известных украинок в Голливуде – это, конечно, Мила Йовович. Ее мать, актриса Галина Логинова долгое время жила в Киеве, где и родилась Мила. Отметим, что Мила знает русский и немного украинский.

Наиболее известна ролями в "Пятом элементе" и серии фильмов "Обитель зла" Помимо кино, актриса пишет музыку и выпускает диски, а также пробовала себя в дизайне и модельном бизнесе.



Девид Духовны

Актер, сценарист, продюсер, писатель, музыкант и режиссёр Девид Духовны родился в Нью-Йорке, однако его отец уроженец Киева. Всю жизнь Девид считал себя россиянином, и лишь совсем недавно узнал, что он украинец.

Девид Духовны двукратный обладатель премии Золотой глобус, а в 2016 году был удостоен именной звезды на Голливудской Аллее Славы. Наиболее известен по роли Фокса Малдера в сериале "Секретные материалы".

Иванна Сахно

Юная звезда Голливуда Иванна Сахно переехала в США из Киева в подростковом возрасте. Сейчас на ее счету несколько ярких ролей в голливудских фильмах. Наиболее известна по роли Вик – польской женщины-офицера в фильме “Тихоокеанский рубеж 2”.

Во время Революции Достоинства вместе с украинской диаспорой в Лос-Анжелесе выходила на митинги в поддержку Украины.

Робер Оссейн

Робер Оссейн – Жоффрей де Пейрак украинского происхождения. Родился в Париже в семье киевских эмигрантов. В 15 лет заинтересовался актерской карьерой и получил поддержку от родителей.



В кино дебютировал в 1954 году в фильме "Набережная блондинок", а в 1964 сыграл в графа Жоффрея де Пейрака в фильме "Анжелика маркиза ангелов". Именно эта роль принесла Оссейну мировую популярность.

Ленни Кравиц

Ленни Кравиц – американский певец, продюсер, аранжировщик и обладатель нескольких премий "Грэмми". Коренным киевлянином был прадед известного музыканта. Сам Ленни родился в Нью-Йорке, но несмотря на это не забывает про свои украинские корни.

В 2008 году после концерта в Киеве Ленни специально задержался в городе дольше, чтобы узнать о своем происхождении.

Анна Стэн

Анна Стэн – известная голливудская актриса, на счету которой более двадцати киноролей. Анна родилась в Киеве в 1908 году. До 1929 года актриса продолжала играть в советских фильмах, а потом переехала в Германию и решила на родину не возвращаться.

В 1933 году Анна эмигрирует в США, где она прожила всю оставшуюся жизнь. Помимо актёрского таланта Анна Стэн прославилась своим вкусом в нарядах и умением подобрать гардероб.

Анатоль Литвак

Анатоль Литвак – один из первых режиссёров, снявший фильм на антифашистскую тематику. Режиссер родился в еврейской семье в Киеве. В 1937 году Анатоль получил приглашение в Голливуд после огромного успеха фильма "Майерлинг". В течении десяти лет он проработал на студиях Warner Bros. Pictures и 20th Century Fox.



Евгений Гудзь

Евгений Гудзь – основатель группы Gogol Bordello, актёр и диджей. Евгений родился в Боярке, но всё детство прожил в Киеве. В США эмигрировал в 1990 году.

В 1999 году он основал группу Gogol Bordello, которая обрела популярность благодаря своим театрализованным представлениям на концертах. Также снимается в кино с 2005 года.

Напомним, что новорожденная дочь Йовович тяжело больна, звезда прервала молчание.

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