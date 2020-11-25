У Київраді назвали п'ять найчистіших районів української столиці

Де найчистіше повітря в місті, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

За його інформацією, це Теремки, Гідропарк, Троєщина, Пуща-Водиця і Виноградар. Хорошим показникам тут сприяють велика кількість лісових масивів, відносна близькість до водойм, а в тій же Пущі-Водиці додатковими факторами є малоповерхова забудова і відсутність великих підприємств, які зазвичай забруднюють повітря.

Згідно з даними чат-бота SaveEcoBot, який, серед іншого, показує забрудненість атмосферного повітря в Києві в режимі реального часу, найчистішим районом міста є Софіївська Борщагівка. Як і в Пущі-Водиці, тут не поширена висотна забудова, багато зелених зон, а також бонусом йде те, що мікрорайн знаходиться фактично на околиці міста.

Досить непогана ситуація в центрі столиці, де переважають "зелені" показники.

Разом з тим Київ часто потрапляє у світові рейтинги як одне з найбільш забруднених міст планети. Наприклад, в кінці жовтня столиця України опинилася в трійці «лідерів», поступившись першості з забруднення повітря тільки Делі і Лахору.

Найбільше забруднюють повітря спалювання сміття, автомобільні вихлопи і промисловий смог.

Щоб не довести Київ до стану, непридатного для життя, в Київраді запропонували створити в місті мережу повітроочисних веж Smog Free Tower, а громадянська активістка Юлія Семик розробила для столиці стратегії раціонального поводження з відходами.

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