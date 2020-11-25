Отследить уровень загрязнения воздуха можно в реальном времени

В Киевсовете назвали пять самых чистых районов украинской столицы

Где самый чистый воздух в городе, написал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Константин Яловой.

По его информации, это Теремки, Гидропарк, Троещина, Пуща-Водица и Виноградарь. Хорошим показателям тут способствуют большое количество лесных массивов, относительная близость к водоемам, а в той же Пуще-Водице дополнительными факторами являются малоэтажная застройка и отсутствие крупных предприятий, которые обычно загрязняют воздух.

Согласно данным чат-бота SaveEcoBot, который, среди прочего, показывает загрязненность атмосферного воздуха в Киеве в режиме реального времени, самым чистым районом города является Софиевская Борщаговка. Как и в Пуще-Водице, тут не распространена высотная застройка, много зеленых зон, а также бонусом идет то, что микрорайн находится фактически на окраине города.

Довольно неплохая ситуация в центре столицы, где преобладают «зеленые» показатели.

Вместе с тем Киев часто попадает в мировые рейтинги как один из самых загрязненных городов планеты. Например, в конце октября столица Украины оказалась в тройке «лидеров», уступив первенству по загрязнению воздуха только Дели и Лахору.

Больше всего загрязняют воздух сжигание мусора, автомобильные выхлопы и промышленный смог.

Чтобы не довести Киев до состояния, непригодного для жизни, в Киевсовете предложили создать в городе сеть воздухоочистительных башен Smog Free Tower, а гражданская активистка Юлия Сёмик разработала для столицы стратегии рационального обращения с отходами.

Напомним, Одесса попала в лидеры антирейтинга Украины, маску лучше не снимать.

Как писала Politeka, киевляне задыхаются из-за грязного воздуха, объявлен "красный" уровень.

Также Politeka писала, что Киев накрыл ядовитый смог, экологи и врачи бьют в набат.