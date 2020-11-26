Погода зміниться вже зовсім скоро

В останні дні листопада Україну накриють потужні снігопади

Рясний сніг прийде в країну 29-30 листопада, повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, в суботу, 28 листопада, атмосферний фронт принесе дощі, а в подальшому температура знизиться, а сніг перетвориться на дощ.

У п'ятницю, 27 листопада, в Україні очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря складе від чотирьох градусів тепла до мінус трьох нижче нуля. У Чернівецькій області очікується -6 -8 градусів.

Вдень по Україні температура повітря коливатиметься від двох до восьми градусів тепла, а на півдні країни та в Чернівецькій області стовпчики термометрів покажуть до +8 +12 градусів.

У Києві в останній робочий день буде ясним, температура повітря очікується на рівні +3 +5, вночі – від 0 до +2.

Субота засмутить українців мрячним дощем, якого не буде тільки на півдні. Температура повітря +2 +6, вночі похолодає з +2 до -4. У південних областях вдень +9 +11, вночі – від нуля до +4.

У столиці в суботу буде похмуро. Місто накриє мряка. Повітря прогріється до +3 +5 вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 0 до +2.

У неділю, 29 листопада, Вінницьку та Житомирську та західні області накриють снігопади. На півночі країни – дощ з мокрим снігом, в центрі – сильний дощ. На півдні та сході України синоптики прогнозують похмуру погоду. Опади там малоймовірні.

Температура повітря становитиме +1 +6 градусів вдень. На півдні повітря прогріється до +6 +11. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -2 +4 градуси, а на півдні – від +1 до +5.

У Києві неділя буде дощовою з мокрим снігом. Вдень очікується +2 +4 градуси, вночі -1 +1.

Останній день осені, 30 листопада, буде похмурим. Опади відступлять, проте на північному заході можливий невеликий сніг.

У Києві в цей день буде похмуро. Температура повітря вдень + 2 +4, вночі -1 +1.

Раніше ми розповідали про те, що, за прогнозами синоптиків, зима буде тепліша на 2-4 градуси, ніж зазвичай, проте можливі короткочасні сильні морози.

Нагадаємо, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що сніг з дощем знову обрушаться на українців, які регіоні погода не пожаліє.

Politeka раніше повідомляла, що мокрий сніг накриє українців з новою силою, осінь здивує змінами.