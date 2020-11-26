В последние дни ноября Украину накроют мощные снегопады

Обильный снег придет в страну 29-30 ноября, сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 ноября, атмосферный фронт принесет дожди, а в дальнейшем температура снизится, а снег превратится в дождь.

В пятницу, 27 ноября, в Украине ожидается ясная погода, без осадков. Температура воздуха составит от четырех градусов тепла до минус трех ниже нуля. В Черновицкой области ожидается -6 -8 градусов.

Днем по Украине температура воздуха будет колебаться от двух до восьми градусов тепла, а а на юге страны и в Черновицкой области столбики термометров покажут до +8 +12 градусов.

В Киеве в последний рабочий день будет ясным, температура воздуха ожидается на уровне +3 +5, ночью – от 0 до +2.

Суббота расстроит украинцев моросящим дождем, которог не будет только на юге. Температура воздуха +2 +6, ночью похолодает с +2 до -4. В южных областях днем +9 +11, ночью – от ноля до +4.

В столице в субботу будет пасмурно. Город накроет моросящий дождь. Воздух прогреется до +3 +5 днем, а ночью столбики термометров покажут от 0 до +2.

В воскресенье, 29 ноября, Винницкую и Житомирскую и западные области накроют снегопады. На севере страны – дождь с мокрым снегом, в центре – сильный дождь. На юге и востоке Украины синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Осадки там маловероятны.

Температура воздуха составит +1 +6 градусов днем. На юге воздух прогреется до +6 +11. Ночью столбики термометров будут показывать -2 +4 градуса, а на юге – от +1 до +5.

В Киеве воскресенье будет дождливым с мокрым снегом. Днем ожидается +2 +4 градуса, ночью -1 +1.

Последний день осени, 30 ноября, будет пасмурным. Осадки отступят, однако на северо-западе возможен небольшой снег.

В Киеве в этот день будет пасмурно. Температура воздуха днем +2 +4, ночью -1 +1.

Ранее мы рассказывали о том, что, по прогнозам синоптиков, зима будет теплее на 2-4 градуса, чем обычно, однако возможны кратковременные сильные морозы.

Напомнить, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что снег с дождем снова обрушатся на украинцев, которые регионе погода не пощадит.

Politeka ранее сообщала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".