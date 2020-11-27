Перший місяць зими здивує киян різноманітністю погодних умов

Яким буде грудень у столиці, розповіли журналісти видання "Інформатор".

Згідно з прогнозами популярних сайтів Gismeteo і Accuweather, початок зими в Києві видасться відносно теплим і мокрим.

Перший сніг можливий у столиці вже 1 грудня. Температура повітря в цей період буде триматися на рівні нуля градусів, лише вночі не виключені морози.

Потім, до середини місяця, очікується постійна плюсова температура вдень, що виключає наявність снігу. Навпаки, синоптики прогнозують, що з 7 грудня в Києві на тиждень зарядять дощі.

Морози прийдуть до столиці з 20-х чисел грудня.

А ось на сайті Accuweather наголошується, що за кілька днів до Нового року очікується невеликий сніг. При цьому вдень буде незначне тепло, а вночі морози.

За словами синоптика Володимира Деркача, початок грудня буде ознаменовано рідкісним погодним явищем, яке називають зимове бабине літо, оскільки в Україну прийде потепління.

Він зазначає, що календарна зима вже на початку грудня стартує з невеликого похолодання, але потім погода порадує українців аномальним теплом для цієї пори року.

"Температура підвищиться, часом можливі невеликі опади. До кінця першої і на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури. В середині першого зимового місяця потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря", – попередив Деркач.

Серйозне похолодання, як запевняє синоптик, потрібно очікувати до Дня святого Миколая, коли вночі стовпчики термометрів різко впадуть нижче нуля.

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