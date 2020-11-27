Первый месяц зимы удивит киевлян разнообразием погодных условий
Каким будет декабрь в столице, рассказали журналисты издания «Информатор».
Согласно прогнозам популярных сайтов Gismeteo и Accuweather, начало зимы в Киеве выдастся относительно теплым и мокрым.
Первый снег возможен в столице уже 1 декабря. Температура воздуха в этот период будет держаться на уровне ноля градусов, лишь ночью не исключены морозы.
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Затем, до середины месяца, ожидается постоянная плюсовая температура днем, что исключает наличие снега. Наоборот, синоптики прогнозимруют, что с 7 декабря в Киеве на неделю зарядят дожди.
Морозы придут в столицу с 20-х чисел декабря.
А вот на сайте Accuweather отмечается, что за несколько дней до Нового года ожидается небольшой снег. При этом днем будет несущественное тепло, а ночью морозы.
По словам синоптика Владимира Деркача, начало декабря будет ознаменовано редким погодным явлением, которое называют зимнее бабье лето, поскольку в Украину придет потепление.
Он отмечает, что календарная зима уже в начале декабря стартует с небольшого похолодания, но потом погода порадует украинцев аномальным теплом для этого времени года.
"Температура повысится, временами возможны небольшие осадки. К концу первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры. В середине первого зимнего месяца потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха", - предупредил Деркач.
Серьезное похолодание, как уверяет синоптик, нужно ожидать ко Дню святого Николая, когда ночью столбики термометров резко упадут ниже нуля.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.
Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".