Дистанційне навчання і сидіння в чотирьох стінах позначаються на школярах не найкращим чином

Тому вони шукають адреналін і перевыряють удачу на міцність, в буквальному сенсі піддаючи себе смертельній небезпеці.

Один з таких моментів зняли мешканці будинку на Софіївській Борщагівці, а лякаючими кадрами поділилися в телеграм-каналі dtp.kiev.ua.

Як видно на кадрах, двоє хлопчаків перелізли на зовнішню сторону балкона, що розташований аж ніяк не на першому поверсі, а потім залізли назад в квартиру. При цьому діти були без будь-яких страховок і тільки дивом не зірвалися вниз.

Чи знають батьки про такі розваги свих нащадків, невідомо.

"Ось так дітлахи розважаються а потім будуть кричати #ЭТОЖЕДЕТИ!!!", – йдеться у підписі до відео.

Раніше ми розповідали про те, що в Дніпрі діти придумали собі сумнівну забаву – прогулюватися по покинутому будівництву і кидатися звідти камінням у вікна, машини і гаражі.

Так, місцевий житель Жека Сохач опублікував відео, на якому можна помітити, як підлітки переміщаються по території покинутого будівництва. Бігаючи по багатоповерхівці, вони ще й кидали камінням у вікна будинків і в машини, що стоять внизу.

Відомо, що мова йде про будівництво "Нова перемога". У соцмережі повідомляють, що підлітки щодня лазять по недобудованій багатоповерхівці. При цьому серед підлітків, які перейнялися такою "розвагою", є і дівчатка.

У Харкові діти на карантині теж "розважаються", як можуть. Під час карантину в АДС "Харківміськгазу" почастішали помилкові виклики пожежно-рятувальної служби. Зазначається, що сотні дзвінків роблять діти.

Нагадаэмо, неадекват у Києві влаштував шоу в супермаркеті.

Як повідомляла Politeka, небезпечна розвага харківських підлітків потрапила на відео.

Також Politeka писала, що жінка атакувала дітей у Дніпрі, приїхала швидка і поліція: "Бризнула в обличчя...".