Дистанционное обучение и сидение в четырех стенах сказываются на школьниках не самым лучшим образом

Поэтому они ищут адреналин и испытывают удачу на прочность, в буквальном смысле подвергая себя смертельной опасности.

Один из таких моментов сняли жители дома на Софиевской Борщаговке, а пугающими кадрами поделились в телеграмм-канале dtp.kiev.ua.

Как видно на кадрах, двое мальчишек перелезли на внешнюю сторону балкона, который находится отнюдь не на первом этаже, а потом залезли обратно в квартиру. При этом дети были без каких-либо страховок и только чудом не сорвались вниз.

Знают ли родители о таких развлечениях свих отпрысков, неизвестно.

«Вот так детишки развлекаются А потом будут кричать #ЭТОЖЕДЕТИ!!!», – говорится в подписи к видео.

Ранее мы рассказывали о том, что в Днепре дети придумали себе сомнительную забаву - прогуливаться по заброшенной стройке и бросаться оттуда камнями в окна, машины и гаражи.

Так, местный житель Жека Сохач опубликовал видео, на котором можно заметить, как подростки перемещаются по территории заброшенной стройки. Бегая по многоэтажке, они еще и бросали камнями в окна домов и в машины, стоящие внизу.

Известно, что речь идет о стройке "Новая победа". В соцсети сообщают, что подростки ежедневно лазят по недостроенной многоэтажке. При этом среди подростков, которые прониклись таким "развлечением", есть и девочки.

В Харькове дети на карантине тоже «развлекаются», как могут. Во время карантина в АДС "Харьковгоргаза" участились ложные вызовы пожарно-спасательной службы. Отмечается, что сотни звонков делают дети.

Напомним, неадекват в Киеве устроил шоу в супермаркете.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что женщина атаковала детей в Днепре, приехала скорая и полиция: "Брызнула в лицо...".