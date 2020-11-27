Доставка їжі кур'єрами вийшла в Києві на новий рівень в буквальному сенсі цього слова

У телеграм-каналі dtp.kiev.ua з'явилося відео, де зафіксовано, як кур'єр доставляє замовлення через балкон, піднявшись по тросу.

Судячи з кадрів, поверх там досить високий.

Хлопець, досягнувши потрібного балкона, зняв свій величезний червоний рюкзак, дістав звідти пакет із замовленням і передав його дівчині.

"Нова доставка майбутнього!)", – йдеться у підписі.

Знімальники не приховують свого, м'яко кажучи, подиву з приводу побаченого. Все це мало місце на Софіївській Борщагівці.

Раніше в мережі з'явився запис, зроблений в цьому ж районі. На ньому двоє дітей влаштували небезпечні ігри на балконі. Хлопчиська вилізли без будь-якої страховки на зовнішню сторону балкона, а потім назад повернулися в квартиру. На щастя обидва залишилися цілими і неушкодженими, але, на жаль, дуже часто подібні розваги закінчуються трагедіями.

Ми також повідомляв про те, що влітку на перехресті проспекту Науки і вулиці Культури в Харкові автомобіль Renault на швидкості збив велокур'єра Glovo.

Пізніше з'явилося і відео, на якому зафіксовано момент ДТП. Як видно на записі, хлопець проігнорував пішохідний перехід і, замість того, щоб перевести велосипед на інший бік, вирішив проскочити перед машинами на перехресті.

Однак автомобіль, що їхав досить швидко в крайньому правому ряду, буквально зніс хлопця. Від удару і його, і двоколісний транспортний засіб підкинуло у повітря.

Через кілька днів потерпілий помер у лікарні.

Нагадаємо, кур'єри Glovo побили водія на жвавій дорозі, кадри нападу потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, ДТП з велокур'єром отримало скандальне продовження.

Також Politeka писала, що сервіс доставки Glovo звинуватили в неправомірному списанні грошей.