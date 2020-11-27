Доставка еды курьерами вышла в Киеве на новый уровень в буквальном смысле этого слова

В телеграмм-канале dtp.kiev.ua появилось видео, где зафиксировано, как курьер доставляет заказ через балкон, поднявшись по тросу.

Судя по кадрам, этаж там довольно высокий.

Парень, достигнув нужного балкона, снял свой огромный красный рюкзак, достал оттуда пакет с заказом и передал его девушке.

"Новая доставка будущего!)", – говорится в подписи.

Снимающие не скрывают своего, мягко говоря, удивления по поводу увиденного. Все это имело место на Софиевской Борщаговке.

Ранее в сети появилась запись, сделанная в этом же районе. На ней двое детей устроили опасные игры на балконе. Мальчишк вылезли без какой-либо страховки на внешнюю сторону балкона, а затем обратно вернулись в квартиру. К счастью оба остались целыми и невредимыми, но, к сожалению, очень часто подобные развлечения заканчиваются трагедиями.

Мы также сообщал о том, что летом на перекрестке проспекта Науки и улицы Культуры в Харькове автомобиль Renault на скорости сбил велокурьера Glovo.

Позже появилось и видео, на котором зафиксирован момент ДТП. Как видно на записи, парень проигнорировал пешеходный переход и, вместо того, чтобы перевести велосипед на другую сторону, решил проскочить перед машинами на перекрестке.

Однако автомобиль, ехавший довольно быстро в крайнем правом ряду, буквально снес парня. От удара и его, и двухколесное транспортное средство подбросило в воздух.

Через несколько дней пострадавший скончался в больнице.

Напомним, курьеры Glovo избили водителя на оживленной дороге, кадры нападения попали в сеть.

Как сообщала Politeka, ДТП с велокурьером получило скандальное продолжение.

Также Politeka писала, что сервис доставки Glovo обвинили в неправомерном списании денег.