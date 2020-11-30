Календарна зима розпочнеться у столиці України з невеликих морозів

Температура повітря опуститься вночі до -3 градусів, передає Politeka.net з посиланням на прогнози метеорологів.

Так, сайт Sinoptik повідомляє, що 1 грудня в Києві очікується похмура погода без опадів. Мінімальна температура повітря складе -3 градуси, вдень стовпчики не піднімуться вище нуля.

2 грудня очікується -2 0 градусів. Вранці синоптики обіцяють дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Ресурс Accuweather у вівторок обіцяє аналогічну погоду, а ось в середу, 2 грудня, прогнозує потепління до +1 і відсутність опадів.

За прогнозом відомого українського синоптика Наталії Діденко, зима в Києві почнеться вологою прохолодною погодою – або туман, або, навіть, удень може політати невеликий сніжок. 1 грудня температура повітря вночі в столиці становитиме від 1 морозу до 1 градуса тепла.

Укргідрометцентр теж повідомляє про те, що зима почнеться в Києві з мокрого снігу. Температура вночі становитиме до 3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до одного градуса тепла. Вітер північно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Народний синоптик Володимир Деркач поспішив заспокоїти українців тим, що в грудні не буде серйозних морозів.

"Зима почнеться з незначного похолодання, але порадує і нетиповим для цього періоду теплом – зимовим бабиним літом", – розповів він у коментарі "Фактам".

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