Календарная зима начнется в столице Украины с небольших морозов

Температура воздуха опустится ночью до -3 градусов, передает Politeka.net cо ссылкой на прогнозы метеорологов.

Так, сайт Sinoptik сообщает, что 1 декабря в Киеве ожидается пасмурная погода без осадков. Минимальная температура воздуха составит -3 градуса, днем столбики не поднимутся выше нуля.

2 декабря ождидается -2 0 градусов. Утром синоптики обещают мелкий снег, который к полудню должен закончиться. Вся оставшаяся часть дня пройдет без осадков.

Ресурс Accuweather во вторник обещает аналогичную погоду, а вот в среду, 2 декабря, прогнозирует потепление до +1 и отсутствие осадков.

По прогнозу известного украинского синоптика Натальи Диденко, зима в Киеве начнется влажной прохладной погодой – или туман, или, даже, днем может полетать небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла.

Укргидрометцентр тоже сообщает о том, что зима начнется в Киеве с мокрого снега. Температура ночью составит до 3 градусов мороза, а днем столбики термометров поднимутся до одного градуса тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Народный синоптик Владимир Деркач поспешил успокоить украинцев тем, что в декабре не будет серьезных морозов.

«Зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом», – рассказал он в комментарии «Фактам».

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