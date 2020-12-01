Українець кинув власний бізнес заради оборони України на Донбасі
В Facebook на сторінці "93 окремої механізованої бригади" Холодний Яр" розповіли історію українського захисника Андрія Шаповалова.
Шаповалов займався особистим бізнесом, однак, коли в Україну прийшла війна, він розумів, що його місце в рядах воїнів.
Військовий шлях сержанта Шаповалова почався влітку 2014 року і триває понині. Зараз Андрій виступає головним сержантом роти, вміло управляється зі зброєю, підлеглими і поставленими завданнями.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
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