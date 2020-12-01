Украинец бросил собственный бизнес ради обороны Украины на Донбассе

В Facebook на странице "93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказали историю украинского защитника Андрея Шаповалова.

Шаповалов занимался личным бизнесом, однако, когда в Украину пришла война, он понимал, что его место в рядах воинов.

Военный путь сержанта Шаповалова начался летом 2014 года и продолжается поныне. Сейчас Андрей выступает главным сержантом роты, умело управляется с оружием, подчиненными и поставленными заданиями.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Напомним про тарифы на газ в декабре, к чему готовиться украинцам: "стоимость отопления составит..."

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