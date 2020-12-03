У Києві безслідно зник 16-річний Артем Крайнюков

Підліток 1 грудня цього року пішов з дому в лікарню в Києві, і відтоді про його місцезнаходження нічого невідомо, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Солом'янського УП ГУНП в Києві.

Прикмети зниклого: на вигляд 14-15 років, зріст 168 сантиметрів, худорлявої статури, волосся темно-русяве, коротке.

Був одягнений у куртку-бушлат з кадетського корпусу, берці, темні штани, темну спортивну шапку й окуляри з діоптріями.

Всіх, кому відома інформація про Артема, просять телефонувати за номером "102".

Тим часом у Києві тривають пошуки музиканта й аранжувальника Олександра Дерев'янка. Чоловіка ніхто не бачив з кінця листопада, і друзі музиканта всерйоз побоюються за його життя.

Як повідомляють знайомі Дерев'янка, останній раз Олександра бачили в неділю 29 листопада близько 14.20 в лікарні №15 Подільського району за адресою Кирилівська, 107. Туди його привезла швидка з розбитою губою і підозрою на ЧМТ. За словами лікарів, він був нетверезий. Однак ті, хто знають цю людину, стверджують: він майже не вживав алкоголь, тому така поведінка для нього невластива.

Коли йому надали допомогу і відпустили з лікарні, він пішов у невідомому напрямку, але додому так і не повернувся

Пізніше стало відомо, що про зникнення чоловіка ще 27 листопада заявили його учні, яких він навчав музиці.

Всіх, хто бачив чоловіка або може знати, де він перебуває, просять телефонувати за номером 063 129-74-99 або в поліцію – 102, або писати на email find.alex.de@gmail.com.

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