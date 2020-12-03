В Киеве бесследно исчез 16-летний Артем Крайнюков

Подросток 1 декабря этого года ушел из дома в больницу в Киеве, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Соломенского УП ГУНП в Киеве.

Приметы пропавшего: на вид 14-15 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Был одет в куртку-бушлат из кадетского корпуса, берцы, темные брюки, темную спортивную шапку и очки с диоптриями.

Всех, кому известная информация об Артеме, просят звонить по номеру «102».

Тем временем в Киеве продолжаются поиски музыканта и аранжировщика Александра Деревянко. Мужчину никто не видел с конца ноября, и друзья музыканта всерьез опасаются за его жизнь.

Как сообщают знакомые Деревянко, последний раз Александра видели в воскресенье 29 ноября около 14.20 в больнице №15 Подольского района по адресу Кирилловская, 107. Туда его привезла скорая с разбитой губой и подозрением на ЧМТ. По словам врачей, он был нетрезв. Однако те, кто знают єтого человека, утверждают: он почти не употреблял алкоголь, поєтому такое поведение для него несвойственно.

Когда ему предоставили помощь и отпустили из больницы, он пошел в неизвестном направлении, но домой так и не вернулся

Позже стало известно, что об исчезновении мужчины еще 27 ноября заявили его ученики, которых он обучал музыке.

Всех, кто видел мужчину или может знать, где он находится, просят звонить по номеру 063 129-74-99 или в полицию - 102, или писать на email find.alex.de@gmail.com.

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