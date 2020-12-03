Жінка отримала серйозні травми, потрапивши під електричку під Києвом

Про інцидент, який стався напередодні ввечері, повідомили в пабліку "ГФ "Граніт" с.Тарасівка і с. Нове".

"02.12.20 р. наїзд електропоїзда на жінку, на щастя, без смертельного результату. Але не обійшлося без травм. Будьте обережні, переходячи З/Д переїзд!",– йдеться в публікації.

На опублікованих фото видно, як медики надають потерпілій допомогу, накладаючи пов'язку на розбиту голову. Тут же стоїть електричка.

Як саме стався інцидент, в публікації не уточнюється.

Відзначимо, що в останні кілька днів це – далеко не перша подія, в якій фігурує поїзд. Так, зовсім недавно автомобіль "Нива" зіткнувся з електропоїздом "Миронівка-Фастів" на переїзді в селі Чепиліївка. Водій не зміг пояснити прибулим на місце поліцейським, як його транспортний засіб опинився на залізничних коліях.

Коли автовласника перевірили на драгері, виявилося, що в його крові 2,17 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує норму.

А в Одесі 66-річний чоловік загинув під колесами поїзда в перший день зими. Трагедія сталася між станціями "Одеса-Сортувальна" та "Одеса-Східна" неподалік від с.Шевченка-3. За словами правоохоронців, чоловік від отриманих травм загинув на місці. 37-річний машиніст поїзда намагався застосувати екстрене гальмування, проте вчасно зупинити багатотонний транспорт не вдалося, і стався наїзд.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та причини загибелі людини. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, переповнений потяг зійшов з рейок.

Як повідомляла Politeka, підлітки побешкетували в київському метро.

Також Politeka писала, як пішоходам подбати про свою безпеку вночі.