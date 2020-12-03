Женщина получила серьезные травмы, попав под электричку под Киевом

Об инциденте, который произошел накануне вечером, сообщили в паблике «ГФ «Гранит» с.Тарасовка и с.Новое».

«02.12.20 г. Наезд электропоезда на женщину, к счастью, без смертельного исхода. Но не обошлось без травм. Будьте осторожны, переходя ж/д переезд!», – говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, как медики предоставляют потерпевшей помощь, накладывая повязку на разбитую голову. Тут же стоит электричка.

Популярные статьи сейчас

Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."

Полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца: "Покинула Эдем"

В школу с пяти лет, в МОН сделали решающее уточнение о реформе образования: "Будут заканчивать в..."

"Невеста" Харламова выпятила свои головокружительные объемы в лифчике: "Актриса с большими талантами"
Показать еще

Как именно произошел инцидент, в публикации не уточняется.

Отметим, что в последние несколько дней это – далеко не первое происшествие, в котором фигурирует поезд. Так, совсем недавно автомобиль «Нива» столкнулся с электропоездом «Мироновка-Фастов» на переезде в селе Чепилиевка. Водитель не смог объяснить прибывшим на место полицейским, как его транспортное средство оказалось на железнодорожных путях.

Когда автовладельца проверили на драгере, оказалось, что в его крови 2,17 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает норму.

А в Одессе 66-летний мужчина погиб под колесами поезда в первый день зимы. Трагедия произошла между станциями «Одесса-Сортировочная» и «Одесса-Восточная» неподалеку от с. Шевченко-3. По словам правоохранителей, мужчина от полученных травм погиб на месте. 37-летний машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако вовремя остановить многотонный транспорт не удалось, и произошел наезд.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели человека. Открыто уголовное производство.

Напомним, переполненный поезд сошёл с рельсов.

Как сообщала Politeka, подростки беспределят в киевском метро.

Также Politeka писала, как пешеходам позаботиться о своей безопасности ночью.