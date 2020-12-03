Женщина получила серьезные травмы, попав под электричку под Киевом

Об инциденте, который произошел накануне вечером, сообщили в паблике «ГФ «Гранит» с.Тарасовка и с.Новое».

«02.12.20 г. Наезд электропоезда на женщину, к счастью, без смертельного исхода. Но не обошлось без травм. Будьте осторожны, переходя ж/д переезд!», – говорится в публикации.

На опубликованных фото видно, как медики предоставляют потерпевшей помощь, накладывая повязку на разбитую голову. Тут же стоит электричка.

Как именно произошел инцидент, в публикации не уточняется.

Отметим, что в последние несколько дней это – далеко не первое происшествие, в котором фигурирует поезд. Так, совсем недавно автомобиль «Нива» столкнулся с электропоездом «Мироновка-Фастов» на переезде в селе Чепилиевка. Водитель не смог объяснить прибывшим на место полицейским, как его транспортное средство оказалось на железнодорожных путях.

Когда автовладельца проверили на драгере, оказалось, что в его крови 2,17 промилле алкоголя, что почти в 11 раз превышает норму.

А в Одессе 66-летний мужчина погиб под колесами поезда в первый день зимы. Трагедия произошла между станциями «Одесса-Сортировочная» и «Одесса-Восточная» неподалеку от с. Шевченко-3. По словам правоохранителей, мужчина от полученных травм погиб на месте. 37-летний машинист поезда пытался применить экстренное торможение, однако вовремя остановить многотонный транспорт не удалось, и произошел наезд.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели человека. Открыто уголовное производство.

Напомним, переполненный поезд сошёл с рельсов.

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