25-річний киянин заступився за дівчину, яку бив чоловік, і позбувся життя

Трагедія сталася ще в серпні 2020 року на вулиці Костянтинівській у Подільському районі столиці, передає "Голос.uа".

Перехожий, побачивши розправу, спробував заступитися за дівчину, за що отримав удар ножем. У кареті швидкої допомоги молодий чоловік помер.

Правоохоронці по гарячих слідах затримали підозрюваного. Ним виявився 36-річний житель Вінницької області.

Наразі досудове розслідування у цій справі завершено, і всі матеріали передали до Подільського районного суду Києва. Якщо обвинуваченого у вбивстві визнають винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ще один киянин поплатився за те, що намагався напоумити компанію підлітків, які слухали гучну музику з нецензурною лексикою на Оболоні. Після того, як 35-річний чоловік зробив неповнолітнім зауваження, вони всім натовпом, а там було шестеро людей, накинулися на перехожого і побили його до крові, а також забризкали йому очі газовим балончиком.

Після розправи gідлітки втекли, а чоловік залишився чекати швидку допомогу. Зараз хуліганів розшукує поліція.

А ось 62-річному жителю столиці, який зробив зауваження неадекватному пішоходу, котрий вибіг на проїжджу частину, пощастило ще менше. Чоловік, побачивши, як перед його авто вискочив перехожий, вирішив з'ясувати, чому той грубо порушує ПДР, за що отримав удар ножем у живіт.

Бригада швидкої, прибувши на місце події, госпіталізувала пенсіонера з проникаючим пораненням черевної порожнини, а нападника поліцейські відвезли в управління для з'ясування обставин інциденту.

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