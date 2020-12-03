25-летний киевлянин заступился за девушку, которую избивал мужчина, и лишился жизни

Трагедия произошла еще в августе 2020 года на улице Константиновской в Подольском районе столицы, передает «Голос.ua».

Прохожий, увидев расправу, попытался заступиться за девушку, за что получил удар ножом. В карете скорой помощи молодой человек скончался.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Винницкой области.

Сейчас досудебное расследование по этому делу завершено, и все материалы передали в Подольский районный суд Киева. Если обвиняемого в убийстве признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще один киевлянин поплатился за то, что пытался вразумить компанию подростков, которые слушали громкую музыку с нецензурной лексикой на Оболони. После того, как 35-летний мужчина сделал несовершеннолетним замечание, они всей толпой, а там было шесть человек, набросились на прохожего и избили его до крови, а также забрызгали ему глаза газовым баллончиком.

После расправы подростки сбежали, а мужчина остался ждать скорую помощь. Сейчас хулиганов разыскивает полиция.

А вот 62-летнему жителю столицы, который сделал замечание неадекватному пешеходу, который выбежал на проезжую часть, повезло еще меньше. Мужчина, увидев, как перед его авто выскочил прохожий, решил выяснить, почему тот грубо нарушает ПДД, за что получил удар ножом в живот.

Бригада скорой, прибыв на место происшествия, госпитализировала пенсионера с проникающим ранением брюшной полости, а нападавшего полицейские увезли в управление для выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, на Одесчине сын лишил жизни собственную мать.

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