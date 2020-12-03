В Києві підрядник, уже колишній, вирішив урвати на ремонті дитячого садка на Оболоні

Будучи керівником підрядного підприємства, чоловік завищив ціну ремонту, внісши в акти виконаних робіт з реконструкції дошкільного закладу недостовірні дані, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Провернувши цю операцію, зловмисник привласнив майже 250 тисяч бюджетних гривень.

Коли все з'ясувалося, проти нього порушили кримінальну справу за привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті. у Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Тим часом в Одесі співробітників дитячого садка викрили в систематичній крадіжці продуктів, які призначалися для дітей. Батьки дитсадка №10 на вулиці Краснова спіймали кухарів на гарячому.

Все почалося з того, що одна з мам звернула увагу на проблеми з харчуванням в зазначеному дитсадку. За її словами, ще з вересня дитина приходила з садка голодною і постійно просила їсти, а на запитання про те, чим же її годували, відповідала, що тільки кашею.

Тоді батьки запідозрили недобре і вирішили почергувати біля виходу з садка, щоб перевірити – чи не крадуть співробітники, їжу. Протягом декількох днів вони спостерігали за ситуацією, і їх підозри підтвердилися.

Нагадаємо, на Оболоні припинено розкрадання 70 млн. бюджетних коштів.

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