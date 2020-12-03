В Киеве подрядчик, уже бывший, решил урвать на ремонте детского садика на Оболони

Будучи руководителем подрядного предприятия, мужчина завысил цену ремонта, внеся в акты выполненных работ по реконструкции дошкольного учреждения недостоверные данные, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Провернув эту операцию, злоумышленник присвоил почти 250 тысяч бюджетных гривен.

Когда все выяснилось, против него возбудили уголовное дело за присвоение средств путем злоупотребления служебным положением.

Сейчас обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Тем временем в Одессе сотрудников детского сада уличили в систематической краже продуктов, которые предназначались для детей. Родители детсада №10 на улице Краснова поймали поваров с поличным.

Все началось с того, что одна из мам обратила внимание на проблемы с питанием в указанном детсаду. По ее словам, еще с сентября ребенок приходил из садика голодным и постоянно просил есть, а на вопрос о том, чем же его кормили, отвечала, что только кашей.

Тогда родители заподозрили неладное и решили подежурить у выхода из садика, чтобы проверить – не воруют ли сотрудники, еду. В течение нескольких дней они наблюдали за ситуацией, и их подозрения подтвердились.

Напомним, на Оболони пресечено расхищение 70 млн. бюджетных средств.

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