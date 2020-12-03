У Києві до військкомату викликали юнака, який страждає рідкісним генетичним захворюванням і має першу групу інвалідності

Першою про це у Фейсбуці розповівши мати підлітка Наталія Комаренко.

За її словами, мовчати вона не може, бо її буквально розриває на шматки від гніву, відчаю і такого ставлення, адже держава знову завдала родині морального удару.

"Хто ще не знайомий з моїм сином – знайомтеся. Комаренко Володимир 2004 року народження, єдина людина в Україні з таким діагнозом, як у нього, синдром Опіца-Каведжіа, орфанне захворювання. Інвалідність 1 групи підгрупи А, сам себе не обслуговує, постійно потребує догляду. Навчається на індивідуальній формі додаткової програми, без оцінки в спеціалізованій школі - інтернаті 15 Святошинського району Києва, вчителі приходять додому", – написала вона.

Яким же було обурення жінки, коли 1 грудня синові сказали з'явитися в Святошинський районний військовий комісаріат для отримання приписного.

"Його просто подали в списки, як й інших дітей, тому що він 2004 року народження. Я не розумію нашу систему! Чому мами дітей з інвалідністю повинні проходити ще й це!"– у розпачі запитує жінка.

Вона нагадала, що зараз вирує коронавірус, і як можна возити дитину з таким діагнозом по коридорах поліклінік, лікарень, а потім ще й військкомат.

"Я нікуди не пішла і не піду з Вовою! Я не ховаю Вову! Треба оформити документи – будь ласка, приходьте, робіть огляд на дому, але не забувайте про засоби захисту при карантині. І ще, це дуже велика моральна травма для мене! Дуже хочеться подивитися в очі тим, хто вніс Вову в списки, хто взагалі прийняв такі закони, такі постанови, де немає винятків для дітей з інвалідністю! Досить знущань над сім'ями дітей з інвалідністю!", – підкреслила киянка.

Журналісти програми "Київ NewsRoom" звернулися із запитом до командування Сухопутних військ через ситуацію з Володею. Там відповіли, що люди з інвалідністю можуть не приходити до військкомату особисто, але їх батьки або опікуни повинні принести всі необхідні документи й отримати довідку, що дитина не придатна для служби в армії за станом здоров'я.

Зазначається, що історія Володимира Комаренка не поодинока. Щоб отримати відстрочку або довідку про непридатність до служби, люди з інвалідністю та їхні родичі часто повинні оббивати пороги відомчих кабінетів.

Нагадаємо, 12-річного хлопчика з опіками рятують у реанімації.

Раніше Politeka писала, що активіста з інвалідністю з Дніпра позбавили життя в Києві.

Також Politeka писала, що лікарі рятують 10-річну красуню, дівчинка може назавжди залишитися інвалідом.