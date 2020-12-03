У парня поражены все органы, он нуждается в постоянном уходе

В Киеве в военкомат вызвали юношу, который страдает редким генетическим заболеванием и имеет первую группу инвалидности

Первой об этом в Фейсбуке рассказала мать подростка Наталия Комаренко.

По ее словам, молчать она не может, потому что ее буквально разрывает на куски от гнева, отчаяния и такого отношения, ведь государство снова нанесло семье моральный удар.

«Кто еще не знаком с моим сыном - знакомьтесь. Комаренко Владимир 2004 года рождения, единственный человек в Украине с таким диагнозом, как у него, синдром Опица-Каведжиа, Орфанное заболевания. Инвалидность 1 группы подгруппы А, сам себя не обслуживает, постоянно нуждается в уходе. Учится на индивидуальной форме дополнительной программы, без оценки в специализированной школе - интернате 15 Святошинского района Киева, учителя приходят домой», – написала она.

Каковым же было возмущение женщины, когда 1 декабря сыну сказали явиться в Святошинский районный военный комиссариат для получения приписного.

«Его просто подали в списки, как и других детей, потому что он 2004 года рождения. Я не понимаю нашу систему! Почему мамы детей с инвалидностью должны проходить еще и это!», – в отчаянии спрашивает женщина.

Она напомнила, что сейчас бушует коронавирус, и как можно возить ребенка с таким диагнощом по коридорам поликлиник, больниц, а затем еще и военкомат.

«Я никуда не пошла и не пойду с Вовой! Я не прячу Вову! Надо оформить документы – пожалуйста, приходите, делайте осмотр на дому, но не забывайте о средствах защиты при карантине. И еще, это очень большая моральная травма для меня! Очень хочется посмотреть в глаза тем, кто внес Вову в списки, кто вообще принял такие законы, такие постановления, где нет исключений для детей с инвалидностью! Достаточно издевательств над семьями детей с инвалидностью!», – подчеркнула киевлянка.

Журналисты программы «Киев NewsRoom» обратились с запросом к командованию сухопутных войск из-за ситуации с Володей. Там ответили, что люди с инвалидностью могут не приходить в военкомат лично, но их родители или опекуны должны принести все необходимые документы и получить справку, что ребенок не пригоден для службы в армии по состоянию здоровья.

Отмечается, что история Владимира Комаренко не единична. Чтобы получить отсрочку или справку о непригодности к службе, люди с инвалидностью и их родственники часто должны обивать пороги ведомственных кабинетов.

Напомним, 12-летнего мальчика с ожогами спасают в реанимации.

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