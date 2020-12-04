Українцям розкрили нюанси підвищення податків у 2021 році

Про це пише Обозреватель.

Так, вже з 1 січня підвищується розмір податків для ФОПів першої та другої групи:

Зросте і ставка ЄСВ, яка за законодавством становить 22% від мінімальної зарплати. Якщо зараз це 1039 гривень, але після Нового року - 1320 гривень.

На тлі зростання мінімальної зарплати будуть збільшені податки на нерухомість (1,5% від мінімалки за кожен "зайвий" метр).

"Зайві" метри - кожен квадрат, який перевищує "норму", а вона становить 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків. Наприклад, у Києві наступного року за квартиру площею 80 квадратних метрів потрібно буде заплатити за 20 квадратів 1416,9 грн.

Норма за зайві "метри" встановлена на одну людину, і якщо в квартирі прописані три людини, то житло потрібно оформити так, щоб кожному дісталося по 1/3 частини. У цьому випадку податок потрібно буде платити за умови, якщо квадратура нерухомості перевищує 180 метрів (по 60 на кожного).

Раніше ми розповідали, що Рада хоче повісити на українців новий податок.

За інформацією журналістів, над впровадженням нового податку для простих українців задумалися в "слузі народу".

Ініціатори введення нового податку очікують, що надходження можуть піти до місцевих бюджетів, і це нібито дозволить налагодити "контакт" центральної влади з регіонами.

Нагадаємо, що Нові зарплати обернуться ударом, українцям доведеться платити підвищені податки

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