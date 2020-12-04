Украинцам раскрыли нюансы повышения налогов в 2021 году

Об этом пишет Обозреватель.

Так, уже с 1 января повышается размер налогов для ФОПов первой и второй группы:

Вырастет и ставка ЕСВ, которая по законодательству составляет 22% от минимальной зарплаты. Если сейчас это 1039 гривен, но после Нового года - 1320 гривен.

На фоне роста минимальной зарплаты будут увеличены налоги на недвижимость (1,5% от минималки за каждый "лишний" метр).

"Лишние" метры - каждый квадрат, который превышает "норму", а она составляет 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов. Например, в Киеве в следующем году за квартиру площадью 80 квадратных метров нужно будет заплатить за 20 квадратов 1416,9 грн.

Норма за лишние "метры" установлена на одного человека, и если в квартире прописаны три человека, то жилье нужно оформить так, чтобы каждому досталось по 1/3 части. В этом случае налог нужно будет платить при условии, если квадратура недвижимости превышает 180 метров (по 60 на каждого).

Ранее мы рассказывали, что Рада хочет повесить на украинцев новый налог.

По информации журналистов, над внедрением нового налога для простых украинцев задумались в "Слуге народа".

Инициаторы введения нового налога ожидают, что поступления могут пойти в местные бюджеты, и это якобы позволит наладить "контакт" центральной власти с регионами.

Напомним, что Новые зарплаты обернутся ударом, украинцам придется платить повышенные налоги

Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за квартиры, суммы зашкалят

Также Politeka писала, что Новый налог собрались повесить на украинцев, что задумали в Раде