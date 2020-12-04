Національна служба здоров'я виділяє 45 тисяч гривень на лікування одного пацієнта з китайським вірусом

Таку цифру озвучив на прес-конференції в Одесі в. о. голови НСЗУ Андрій Віленський, передає hromadske.ua.

За словами чиновника, 45 тисяч – середній показник. Мовляв, ця сума виділяється безвідносно до того, пробула людина в лікарні два дні чи 20.

"Цих грошей абсолютно вистачає. Лікарні по Україні в середньому витрачають на одного пацієнта 35000 гривень, тобто 10 000 ще залишаються невикористаними", – запевнив Віленський.

Він уточнив, що коштами, які НСЗУ виділяє на пацієнтів з COVID-19, розпоряджається головний лікар установи.

Почувши слова представника МОЗ, українці не на жарт розлютилися і залишили тисячі коментарів під цією новиною в соцмережах. Вони розповідають про те, з чим зіткнулися під час хвороби, і запевняють, що нічого безкоштовного в лікарнях не бачили.

"Брехня, з розрахунком списати гроші в свою кишеню. У нас зараз три сім'ї хворіє, і держава жодної копійки не витратила на нас, все за свій рахунок. І так тисячі сімей", "Уахахаха 😂 🔥 смішно було б, якщо б не сумно про масштаби обману і списання грошей)", "брехня на брехні. Всі за свій рахунок люди лікуються. Це власний досвід у лікарні за 10 днів перебування. І так кожен пацієнт. Дають список і посилають в аптеку", "мені лікування обійшлося 20 000. До лікарні та медпрацівників претензій немає. Вони роблять, що можуть. Я був забезпечений кисневим концентратором. У палаті тепло, дають їсти. Ліки, в переважній більшості, за свій рахунок", "скільки ще можна брехати, лікування падає на плечі рідних хворого", "цікава статистика, враховуючи, що ми на свекруху, поки вона лікувалася в лікарні, витратили понад 100 тис на ліки, які отримували і шукали по всій Україні", – пишуть українці.

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