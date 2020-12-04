Национальная служба здоровья выделяет 45 тысяч гривен на лечение одного пациента с китайским вирусом

Такую цифру озвучил на пресс-конференции в Одессе и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский, передает hromadske.ua.

По словам чиновника, 45 тысяч – средний показатель. Мол, эта сумма выделяется безотносительно к тому, пробыл человек в больнице два дня или 20.

«Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35000 гривен, то есть 10 000 еще остаются неиспользованными», – заверил Виленский.

Он уточнил, что средствами, которые НСЗУ выделяет на пациентов с COVID-19, распоряжается главный врач учреждения.

Услышав слова представителя Минздрава, украинцы не на шутку разозлились и оставили тысячи комментариев под этой новостью в соцсетях. Они рассказывают о том, с чем столкнулись во время болезни, и заверяют, что ничего бесплатного в больницах не видели.

«Вранье, с расчетом списать деньги в свой карман. У нас сейчас три семьи болеет, и государство ни одной копейки не потратило на нас, все за свой счет. И так тысячи семей», «Уахахаха😂🔥 смешно было бы, если б не грустно о масштабах обмана и списания денег)», «Ложь на лжи. Все за свой счет люди лечатся. Это собственный опыт в больницы за 10 дней пребывания. И так каждый пациент. Дают список и посылают в аптеку», «Мне лечение обошлось 20 000. К больнице и медработников претензий нет. Они делают, что могут. Я был обеспечен кислородным концентратором. В палате тепло, дают есть. Лекарства, в подавляющем большинстве, за свой счет», «Сколько еще можно врать, лечение падает на плечи родных больного», «Интересная статистика, учитывая, что мы на свекровь, пока она лечилась в больнице, потратили более 100 тыс на лекарства, которые получали и искали по всей Украине», – пишут украинцы.

Напомним, скандал в больнице Одессы набирает обороты: облздрав отнекивается от нашумевших снимков.

Как сообщала Politeka, испуганные медики бегут с украинских больниц.

Также Politeka писала, что ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.