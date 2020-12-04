Невідомі вандали знову розперезалися в столиці
На бульварі Шевченка зловмисники розбили світильники. Цілими залишилися тільки пару штук.
Відповідні фотографії опублікував телеграм-канал "Київ Зараз».
Зовсім недавно на пішохідному мосту в столиці злодії спробували вкрасти бінокль з оглядового майданчика. Однак в той момент, коли вони вже відкрутили апаратуру зі стійки, їх сполохала муніципальна охорона, і вони втекли, залишивши бінокль на землі.
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Раніше ми розповідали про те, що в Білій Церкві Київської області пошкодили пам'ятник Небесній Сотні і зірвали прапор України. Інцидент стався в ніч з 4 на 5 листопада.
На знімку, зробленому на місці події, видно, що елементи конструкції були зламані. Також біля пам'ятного знаку зірваний державний прапор – на його місці залишилися тільки шматочки тканини.
Крім того, випадок наруги над меморіалом Героям Небесної Сотні стався в Києві. Третьокурсник справив нужду на меморіал, і цей інцидент потрапив на відео. Поліції вдалося встановити особу хлопця – ним виявився студент столичного вузу. Також відомо, що він переїхав до Києва з Донецька. Після цього випадку переселенця відрахували з університету.
Нагадаємо, вандали влаштували погром у ботсаду Києва: кадри безчинства.
Раніше Politeka повідомляла, що вандали влаштували небувалий погром в Одесі, з'їхалася поліція: "вкрали 10 хрестів".
Також Politeka повідомляла, що в Харкові вандали обнесли спортивний майданчик, відео: зазіхнули на блини.